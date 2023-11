Zahlreiche Teilnehmer in Remscheid Laternen und Kinderaugen leuchten beim Martinszug

Leuchtende Laternen und leuchtende Kinderaugen: Der 73. Martinszug des Verkehrs- und Fördervereins Lennep startete am Sonntagabend an der Kirche St. Bonaventura. Von dort aus zogen zahlreiche Kinder mit ihren Familien mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Straßen. Verteilt wurden im Voraus 500 Weckmänner, was in etwa die Zahl der teilnehmenden Kinder widerspiegelt. Hinzu gesellten sich die Familien, insgesamt nahmen geschätzte 1500 bis 1700 Leute teil.