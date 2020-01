Prozess in Wuppertal : Marodierende Bande muss sich verantworten

Remscheid/Wuppertal Vier jungen Männern wird vor dem Wuppertaler Landgericht der Prozess gemacht – und das gleich wegen mehrerer Taten.

Gab es bislang nicht nur die Messerstecherei an der Bismarckstraße, sondern noch einen weiteren Angriff mit einem Schraubenzieher, in den einer der Angeklagten verwickelt gewesen sein soll, so gibt es nun plötzlich noch eine dritte Tat, bei der ebenfalls ein Unbeteiligter verletzt worden sein soll. Der junge Mann hatte die Attacke am Rande der Kirmes bei der Polizei angezeigt – sie soll sich am Vorabend der Messerstecherei zugetragen haben und ist nun zum Aktenzeichen in dem derzeit verhandelten Fall geworden.