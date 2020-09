Politik : Markus Kötter führt jetzt die CDU-Fraktion

Markus Kötter ist neuer Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Foto: CDU Foto: CDU

Remscheid Markus Kötter führt die CDU-Fraktion in der neuen Ratsperiode. Der amtierende Lenneper Bezirksbürgermeister wurde am Montagabend im Schützenhaus zwei Wochen nach der Kommunalwahl zum neuen Vorsitzenden gewählt. Kötter tritt damit die Nachfolge von Jens Nettekoven an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Remscheider Landtagsabgeordnete hatte als Konsequenz aus dem enttäuschenden Wahlergebnis der CDU sowohl in der Stadtratswahl als auch in der Oberbürgermeisterwahl entschieden, nicht mehr für das Amt anzutreten. Im um sechs Sitze auf 58 Mandate gewachsenen Rat stellt die CDU 17 Mitglieder. Zuvor waren es 20. Als Kötters Stellvertreter wurden Alexander Schmidt und Mathias Heidtmann gewählt. Beide sind Lehrer von Beruf. Heidtmann ist auch designierter Nachfolger von Nettekoven in dessen Funktion als Parteivorsitzender. Ein Termin für diese Wahl steht noch nicht fest.

(hr)