Prozess in Wuppertal : Mann wird „Potpourri an Straftaten“ vorgeworfen

Remscheid/Wuppertal Am Marktplatz soll der 68-jährige Angeklagte im Heuballen-Prozess einen Feuerlöscher gestohlen und danach einen Passanten mit einer Waffe bedroht haben. Er bestreitet die Tat.

Gegen beide hatte es auch andere Anzeigen gegeben – unter anderem wegen eines Gerangels am Marktplatz, an dessen Ende ein Passant vom 68-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht worden sein soll. Auch das bestreitet der Angeklagte – stattdessen will er einen Knirps-Schirm aus der Tasche gezogen haben. Davor soll er schon mit einem Stockschirm auf den Passanten eingeschlagen und ihn am Kopf verletzt haben. Der Rentner war mit seiner Lebensgefährtin auf dem Weg vom Wohnhaus zur Garage, als er gesehen haben will, dass der Angeklagte mit seinem Komplizen einen Feuerlöscher gestohlen habe.