Rettungsdienst-Einsatz : Mann in Lennep vom eigenen Auto überrollt

Rettungswagen im Einsatz. Foto: dpa/Nicolas Armer

Remscheid Ein schwerer Unfall hat sich an der Knusthöhe in Lennep ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache wurde am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ein 77-Jähriger von seinem eigenen Auto überrollt.

