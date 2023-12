Wegen Renovierungsarbeiten in Remscheid Mann stürzt in Lennep aus dem Fenster

Er wollte renovieren, stürzte dabei jedoch aus dem offenen Fenster: Am Freitag gegen 8.30 Uhr rückte die Polizei aus, weil ein Mann aus einem Haus in der Mühlenstraße vier Meter in die Tiefe gefallen war. Das berichtete Polizeisprecher Stefan Weiand auf Anfrage. Die Beamten hätten den 56-Jährigen verletzt aufgefunden, berichtete der Sprecher weiter. Er habe jedoch nicht in Lebensgefahr geschwebt und sei ansprechbar gewesen. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.