Prozess in Wuppertal : Mann soll Lebensgefährtin vergewaltigt haben

Remscheid/Wuppertal War es eine Vergewaltigung, wie das Opfer gleich nach der Tat im April 2011 behauptet hatte? Oder war das sexuelle Miteinander einvernehmlich, so wie vom Angeklagten bereits bei Prozessbeginn beteuert?

Aus Sicht des Staatsanwaltes ist diese Frage nach der Beweisaufnahme hinreichend beantwortet: Der Wuppertaler soll seine damalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Remscheid vergewaltigt haben. Hinzu komme aus Sicht der Anklage eine Körperverletzung durch die Verabreichung eines Schlafmittels, das der 53-Jährige der Frau eingeflößt haben soll. Das Schlafmittel konnte durch ein rechtsmedizinisches Gutachten im Körper der Frau nachgewiesen werden – so wie die Anhaftungen des Mittels an deren Pullover. Letztere sollen durch das gewaltsame Einflößen zustande gekommen sein. Belastend seien außerdem Verletzungen im Schambereich, dazu soll der Angeklagte seine Lebensgefährtin mit einer Kopfnuss am Auge verletzt haben.