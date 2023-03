Remscheider vor Gericht Mann soll in Sauna onaniert haben

Hat er sich Frauen in der Sauna mit erigiertem Penis gezeigt? Und dann auch noch masturbiert? Das stritt der Remscheider nun vehement ab, gegen das Urteil des Amtsgerichtes war er in Berufung gegangen. Dort war der 65-Jährige wegen exhibitionistischer Handlungen zu 1500 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Nun ging’s also beim Wuppertaler Landgericht weiter und wieder ging es darum, was im August 2019 in einem Gartenbad in Wuppertal passiert sein soll.