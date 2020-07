47-jähriger Mann wurde auch vom Ausländeramt in Remscheid gesucht : Kein Fahrausweis, aber mehrere Haftbefehle

47-jähriger Mann wurde auch vom Ausländeramt in Remscheid gesucht

Köln/Remscheid Nachdem sich ein Mann ohne gültigen Fahrausweis im Zug gegenüber den Mitarbeitern der Bahn nicht ausweisen wollte, stellte sich bei einer Überprüfung seiner Personalien heraus, dass er mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde.

Am Montagabend stellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG im ICE von Frankfurt nach Köln einen Mann ohne gültigen Fahrschein fest. Ausweisdokumente wollte der 47-Jährige ihnen jedoch nicht vorzeigen, so dass die Bundespolizei hinzugerufen wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stießen die Einsatzkräfte dann gleich auf vier Haftbefehle.

Zudem bestand auch noch eine Ausschreibung zur Festnahme zwecks Abschiebung durch das Ausländeramt in Remscheid. Die Bundespolizei nahm den Bulgaren also schließlich fest und eröffnete ihm die Haftbefehle. Zur Übergabe an die zuständigen Behörden wurde er zunächst dem Gewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln zugeführt.