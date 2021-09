Messerstecherei in Remscheid : Mann lebensgefährlich verletzt, Verdächtiger festgenommen

Bergisch Born Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei gerieten am Donnerstagabend zwei Männer in ihrer gemeinsamen Wohnung in Bergisch Born in Streit. Dann zückte der eine ein Messer. Nun ist der Fall eine Sache für eine Mordkommission.

Der Streit und die daraus resultierende körperliche Auseinandersetzung verlagerten sich auf die Straße, wo ein 41-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf seinen 37-jährigen Kontrahenten einstach. Das lebensgefährlich verletzte Opfer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Tatverdächtige ließ sich vor Ort widerstandslos von der Polizei festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der eingerichteten Mordkommission „Bornefeld“ dauern an.

Wie der zuständige Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag auf Nachfrage berichtete, leben die Männer in einer Art Wohngemeinschaft zusammen. Als Tatwaffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt. Warum die Männer in Streit gerieten, ist unklar. Die Auseinandersetzung hatte in der Wohnung begonnen und wurde im Anschluss auf der Straße fortgeführt. Dort wurden Zeugen aufmerksam und alarmierten die Polizei.

(ots/hr)