Fotos Mallorca Festival XXL in Remscheid

Mit Hawaii-Blumenketten und ausgefallenen Sonnenbrillen pilgerten am Samstag 4000 Feierwütige aus ganz NRW zum großen zwölfstündigen Mallorca Festival XXL auf dem Rathausplatz Remscheid. Oli P. nahm sich besonders viel Zeit, um mit seinen Fans am Bühnenrand vor seinem ohnehin verspäteten Auftritt in aller Ruhe noch Erinnerungsselfies zu knipsen.