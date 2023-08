Mallorca-Festival XXL in Remscheid Zwölf Stunden Party auf dem Rathausplatz

Am Nachmittag herrschte, trotz Hochbetrieb an den Theken, eine ausgelassen, euphorische Partystimmung. Das gute Wetter, die gute Musik und die positive Grundstimmung der Besucher sorgten für ein gelungenes Partyambiente. Leonie (30), Julia (33), Jenny (33) und Maresa (27) sind große Fans der Partyinsel und waren auch in diesem Sommer auf Malle im Urlaub. In Remscheid waren die Freundinnen aus dem Emsland an diesem Samstag zum allerersten Mal, angelockt durch das Mallorca Festival. „Bei uns hat es heute Morgen geregnet“, erzählt Julia amüsiert, „aber ich habe gleich gesagt: Mädels, macht euch keine Sorge. In Remscheid scheint immer die Sonne.“ Dass sie nach einem regenreichen Donnerstag und Freitag in der Werkzeugstadt tatsächlich sogar großes Glück hatten, dass auch hier mal die Sonne schien, erfuhren die Frauen dann im Gespräch mit einheimischen Partygängern. „Das Festival ist richtig gut. Super organisiert und tolle Stimmung“, lobte auch Leonie. Nur die Beschilderung sei ein wenig dürftig gewesen. „Wir haben auf Anhieb das Dino-Hüpfburgenland gefunden, aber zum Rathaus mussten wir uns erstmal durchfragen.“ Seltsam hätten sie Einheimische angeschaut. „Ich habe das Gefühl, dass die Remscheider selbst gar nichts von der Mallorca-Party in ihrer Stadt wussten“, sagte Julia ungläubig. „Man hat uns doch tatsächlich gefragt, wo wir denn hinwollten.“