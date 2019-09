Schule in Remscheid : Malbuch macht Lust auf gesundes Essen

Schule in Remscheid

Remscheid Auf Initiative des Kinderschutzbundes erhalten 1270 Grundschüler an sechs Schulen ein Arbeitsbuch, das Lust auf Bewegung und gesunde Mahlzeiten macht. Rund 50 Sponsoren haben es finanziert. Zielgruppe sind auch die Eltern.

Ein Frosch mit Mütze, der Freunde sucht, hilft 1270 Remscheider Grundschülern seit diesem Schuljahr dabei, die Vorteile von Bewegung und gesunder Ernährung auf spielerische Art und Weise kennenzulernen. „Agi findet Freunde“ heißt das Mal-, Spiel- und Arbeitsbuch, das an den Grundschulen Hackenberg, Hasenberg, Dörpfeld, Daniel-Schürmann, Eisernstein und Steinberg zum Einsatz kommt.

Das Buch der Verlagsgruppe KIM wird den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Sabine Gerhardts vom Detmolder Verlag hat 50 Sponsoren in Remscheid gefunden, die das Modellprojekt finanzieren. 3000 Adressen wurden kontaktiert.

Das Buch Seit fünf Jahren gibt die Verlagsgruppe das Malbuch „Agi sucht Freunde“ heraus. Die Inhalte, die die Ernährung betreffen, werden an den aktuellen Stand der Forschung angepasst, sagt Vertriebsleiterin Sabine Gerhardts.

Vermittler zwischen Verlag und Schulen war Karl-Richard Ponsar. Alarmiert über Meldungen, wonach jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland übergewichtig ist, sandte der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Remscheid, der viele Jahre im Schuldienst verbrachte, nach einer Anfrage des Verlages einige Probeexemplare des 36-seitigen Heftes an die Schulleiterinnen. Er bekam von ihnen sehr positive Rückmeldungen. Einhellige Resonanz: Das ist das, was uns bisher fehlt.