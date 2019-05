Angriff in Remscheid : Mäusebussard attackiert Läufer auf Waldweg

Remscheid Es hätte ein idyllischer Morgenlauf werden sollen, er endete aber mit einer blutenden Wunde am Hinterkopf und dem unangenehmen Gefühl, im falschen Film gelandet zu sein, in Hitchcocks „Die Vögel“.

Der Wupperhöhenweg in Westhausen, der das Eschbachtal mit dem Morsbachtal verbindet und Ausblicke auf Schloss Burg gewährt und unter der Müngstener Brücke her führt, zählt zu den beliebten Wander- und Laufstrecken in Remscheid. Doch zurzeit lauert Gefahr in den Baumwipfeln. Zunächst dachte ich, es wäre ein Zufall gewesen, dass am Beginn der morgendlichen Laufrunde ein Bussard knapp von der Seite her meinen Laufweg streifte. Elegant gleitete der braune Vogel zwischen den Bäumen durch und verschwand irgendwo. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er mich auf dem Kiecker hat.