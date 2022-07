Einsatz in Remscheid : Mähdrescher brennt bei Bergisch Born

Die Feuerwehr wurde zum Einsatz in die Hofschaft Tefental gerufen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bergisch Born Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand in Bergisch Born gerufen worden. Gegen 16.30 Uhr wurden die Rettungskräfte darüber alarmiert, dass in der Hofschaft Tefental ein Mähdrescher brennen würde.

Wie das Feuer entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Zudem gibt es noch keine Informationen darüber, ob der Brand sich auch auf landwirtschaftliche Flächen ausgebreitet hat.

Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand – ebenfalls am Mittwochnachmittag – am Stadtwald im Ortsteil Hasenberg hat sich dagegen als Falschmeldung herausgestellt.

(daf)