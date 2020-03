Küster spielt in Remscheid : Trompetenmusik soll Trost spenden

Jürgen Kammin spielt jeden Abend vom Kirchturm der evangelischen Stadtkirche für die Menschen aus Lüttringhausen und bietet etwas Halt in schwierigen ­Zeiten. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Küster Jürgen Kammin spielt jeden Abend für die Menschen in Lüttringhausen Trompete vom Turm der evangelischen Stadtkirche. Viele Anwohner öffnen das Fenster, die wenigen Passanten hören zu.

Von Anna Mazzalupi

Es ist kurz nach 18.30 Uhr. Trompetenmusik erklingt im Ortskern von Lüttringhausen. Die Melodie von „Tulpen von Amsterdam“ erfüllt die Gertenbachstraße an diesem klaren Abend. Bei guten Windverhältnissen kann man sie auch den Berg weiter rauf hören. Doch woher kommt sie? Und vor allem, wer spielt da? Schließlich liegt das kulturelle Leben doch seit den vielen Erlassen zur Eindämmung des Coronavirus in Remscheid brach.

Die Klänge haben ihren Ursprung ziemlich weit oben, nämlich im Turm der Evangelischen Kirche. Den Musiker kann man von unten nur vage sehen. Sichtbar ist vor allem seine rote Jacke. Auch der Notenständer ist erkennbar. Doch wer ihn kennt, erkennt ihn auch von unten: Küster Jürgen Kammin. Seit über eine Woche erklimmt der Blechbläser jeden Abend mit seiner Trompete in der Hand den Turm und spielt ab halb sieben – pünktlich in dem Moment, in dem die untergehende Abendsonne den Kirchturm in ein romantisches Licht taucht – die Noten von „Nun wollen wir singen das Abendlied“.

Info Persönliches über Jürgen Kammin Musikalisch Jürgen Kammin ist Posaunist im Lüttringhauser Posaunenchor. Mit drei weiteren Mitgliedern spielt er zudem in einem lockeren Bläserquartett. Für das Lenneper Bläserensemble arrangiert er auch Kompositionen. Familie Kammin hat vier Kinder. Sie und Frau Antje haben ebenfalls eine Leidenschaft für Musik.

Bei vielen im Ortskern ist es inzwischen ein beliebtes Ritual, die Fenster weit zu öffnen, und für etwa eine Viertelstunde der Musik vom Kirchturm zu lauschen. Die wenigen Menschen, die noch auf den Straßen rund um die Stadtkirche unterwegs sind, bleiben stehen, lauschen. Nach jedem Lied gibt es Applaus von Anwohnern und Passanten als Dank. Kammin, Leiter des Bläserkreises, spielt Choräle, Abend- oder Volkslieder. Auf diese Weise gibt er den Menschen in dieser derzeit ungewöhnlichen und verworrenen Zeit, die von Kontaktverboten und häuslicher Isolation geprägt ist, ein wenig Trost, ein bisschen Halt. „Ich bin in der Posaunenchorwelt beheimatet, da ist es ein guter Brauch zur Freude der Menschen zu spielen, zum anderen wird hier eine Tradition, das Abblasen von Chorälen und Musiken von Türmen und Rathäusern, gepflegt. Es verbindet Menschen im Hören“, erklärt der Musiker seine Motivation. Für Kammin stellt die Kirche die „historische Keimzelle“ des Stadtteiles dar, von der auch in dieser Zeit hörbar Leben ausgehen soll. „Unser Zuspruch, unsere Verbundenheit, unsere Fürbitte gilt allen, die verunsichert, die betroffen sind, die die Sorge drückt. Die Choräle, Musik vom Turm, soll uns im gemeinschaftlichen Erleben verbinden“, erklärt er weiter.