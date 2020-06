Stadtteilbibliothek in Lüttringhausen : „Lütteraten“ werden mit eingebunden

In die Alte Feuerwache in Lüttringhausen soll die Stadtteilbibliothek einziehen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Heute öffnet die Stadtteilbibliothek in Lüttringhausen wieder. Nach wochenlanger Schließung ist das Ausleihen von Medien in den Räumen an der Gertenbachstraße wieder möglich. Wie lange die Stadtteilbibliothek an diesem Standort noch bleiben wird, lässt sich noch nicht genau sagen.

Vieles deutet aber darauf hin, dass ein Umzug in das Gebäude der Alten Feuerwache immer konkreter wird. Wie Kulturdezernent Sven Wiertz erläuterte, hat die Verwaltung ein Architekturbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Grundsätzlich sei ein Umzug zu begrüßen. Der Mietvertrag am jetzigen Standort sei entsprechend flexibel gestaltet worden mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr.

Wegen der Pandemie sind die Beratungen über ein Konzept noch nicht abgeschlossen. Nach der Sommerpause will die Verwaltung eine Vorlage erarbeiten. Dabei ist nach Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, darauf zu achten, dass die einzelnen Maßnahmen auch förderungsfähig sind.

Info Spenden in Höhe von 6000 Euro im Jahr Hilfe Seit elf Jahren sorgen die „Lütteraten“ dafür, dass die Stadtteilbücherei ihren Betrieb aufrechterhalten kann. Jedes Jahr sammeln sie Spenden in Höhe von 6000 Euro. Ihr Ziel ist es, ein neues Domizil zu finden. In der Gertenbachstraße fehlt eine Toilette. Die alte Feuerwache im Zentrum wäre als neuer Standort geeignet.

Die Landesregierung in Düsseldorf hat nämlich ein Förderprogramm für „Dritte Orte“ aufgelegt. Dabei geht es vor allem um die Vernetzung von Kultur und Bildung, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Die Einrichtung müsse gut erreichbar sein, eine einladende Atmosphäre haben und möglichst viele Menschen ansprechen. Darüber hinaus sollen kulturelle Angebote aus verschiedenen Sparten wie Literatur, Kunst, Film und Architektur angeboten werden. Grüdl-Jakobs hofft, die Bibliothek der Zukunft mit Fördergeldern aufzubauen. Das umfasst sowohl die Zentralbibliothek wie auch die Stadtteilbibliotheken.

Wie Grüdl-Jakobs erläuterte, soll in Lüttringhausen in dem denkmalgeschützten Gebäude ein automatisiertes Verbuchungssystem (RFID) eingerichtet werden, mit einem Nachtschalter, sodass die Kunden der Bibliothek 24 Stunden an jedem Tag der Woche die geliehenen Bücher zurückgeben können.

In der Zentralbibliothek wird das RFID-System demnächst ausgetauscht. Ein Schalter ist nach neun Jahren bereits ausgefallen. Mit dem technischen Ableben der anderen rechnet Nicole Grüdl-Jakobs in absehbarer Zeit. Fachleute haben die Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu dem die Zentralbibliothek gehört, darauf hingewiesen, dass etwa nach zehn Jahren die Geräte in einen dauerhaft defekten Zustand von jetzt auf gleich abstürzen können. Das in der Bibliothek benutzte System sei schon gar nicht mehr auf dem Markt. Reparaturen seien daher nicht vorgesehen. Damit aber die Ausleihe und Rückgabe störungsfrei funktioniere, müsse heute schon an Investitionen für ein Nachfolgemodell gedacht werden.