Ansichtssache in Remscheid : „Lütteraten“ und Bibliothek haben Förderung verdient

Meinung Lüttringhausen Mit dem Besuch der Staatssekretärin Andrea Milz in Lüttringhausen verbinden sich Hoffnungen nach Unterstützung aus Düsseldorf.

Wenn am Mittwoch die NRW-Staatssekretärin Andrea Milz die „Lütteraten“ in der Gertenbachstraße besucht, wäre es schade, wenn es nur bei einem abwaschbaren Austausch von ein paar lobenden Worten kommt. Es wäre für Lüttringhausen ermutigend, in dem Regierungsmitglied, zuständig für Ehrenamt und Sport, eine Verbündete zu gewinnen, um die Zukunft der Stadtteilbibliothek als einen Ort der Begegnung zu gestalten.

Eine Bibliothek 4.0 in Lüttringhausen wäre zugleich ein Signal für die ganze Stadt, dass der notwendige Umbau der Bildungslandschaft nicht ins Stocken gerät. Bei Andrea Milz werden die „Lütteraten“ und Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, mit ihren Vorstellungen wohl auf Zustimmung stoßen. Die Landesregierung selbst hat einen Vorstoß publiziert, Bibliotheken zu sozialen Orten umzugestalten, an denen Menschen zusammenkommen können. Nicht nur zum Bücher abholen und lesen. Dieses Konzept beinhaltet unter anderem eine Veränderung der Öffnungszeiten. In Remscheid ist man froh, die Zeiten überhaupt halten zu können. Der Begriff „Dritte Orte“ stammt aus der Soziologie. Er beschreibt öffentliche Orte für Begegnung und Austausch in Abgrenzung zum „Ersten Ort“, dem Zuhause, und dem „Zweiten Ort“, der Arbeit.