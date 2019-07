125 Jahre : Lüttringhauser TV feiert runden Geburtstag

Mehrgenerationenmodell beim LTV: Mika Mangold (14), Finn Schubert (15) und Fabian Schirrmacher (14; hinten v. li.), Gustav-Adolf Heider (77, li.) und Rainer Timm (71). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Seit 150 Jahren gibt es den Lüttringhauser Turnverein, der inzwischen 900 Mitglieder zählt. Am Wochenende wurde das Jubiläum gebührend begangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendia

Der Lüttringhauser Turnverein (LTV) feierte am Wochenende runden Geburtstag. Die 150-jährige Vereinsgeschichte ließ eine Vielzahl der rund 900 Mitglieder am Samstag in gemütlicher Runde auf dem Platz der Heimatspielbühne in Lüttringhausen Revue passieren. Am Sonntag empfing der Vorstand Ehrengäste zum Frühschoppen.

In Zeiten in denen sich immer weniger Menschen in die Vereinsarbeit einbinden lassen, traf der LTV-Vorstand im Vorfeld der Vorbereitungen auf das Jubiläum die einzig richtige Entscheidung: Am Geburtstagswochenende sollte kein Vereinsmitglied hinter der Theke am Zapfhahn oder am Grill stehen müssen. Der LTV ließ sich vom Catering-Service des Hotel-Restaurant Kromberg verpflegen, während Mitglieder, Freunde und Förderer den Abend gemütlich und gesellig miteinander verbringen konnten. Von der Bühne aus sorgte der Musiker Oliver Hanf mit Unterstützung einiger Musikerkollegen für die passende Unterhaltung.

Info LTV feierte Erfolge in vielen Disziplinen Meriten In der 150-jährigen LTV-Geschichte gab es auch zahlreiche erfolgreiche Momente. Der größte Erfolg der Handballer etwa war der Aufstieg in die Landesliga, wohin sie in den kommenden Jahren zurückkehren wollen. Bei den Kampfsportlern waren es die Teilnahme von Peter Kopka als Niederrhein-Meister an der Deutschen Meisterschaft im Taekwondo. Die Wasserballer des LTV spielten vor vielen Jahren sogar mal in der Zweiten Bundesliga mit.

Auf dem Platz bildeten sich zunächst die altbekannten Grüppchen der verschiedenen Abteilungen. Besondere Präsenz aufgrund ihrer Gruppenstärke zeigten die LTV-Handballer. Für Alfred Schirrmacher (51) und Jan-Philipp Bornewasser (18) war es selbstverständlich, beim Geburtstag ihres Heimatvereins dabei zu sein. „Ich wurde praktisch in diesen Verein hineingeboren und empfinde den LTV als große Familie mit einem besonderen Zusammenhalt“, sagte Bornewasser. Gemeinsam mit Schirrmacher führten sie die Handball-C-Jugend in der vergangenen Saison zum Kreismeistertitel. Nach der Sommerpause soll es in der B-Jugend ähnlich erfolgreich zugehen. „Auf lange Sicht peilen wir die Oberliga an.“

Schirrmacher selbst gehört dem LTV als aktiver Handballer seit 23 Jahren an, spielt derzeit in der dritten Herrenmannschaft. Für ihn stand nie ein Wechsel zur Debatte. „Sportliche Ambitionen hatte ich in der Hinsicht nicht. Für mich war immer wichtig, dass ich mich hier sehr wohlgefühlt habe.“ Bornewasser hingegen wagte in der vergangenen Saison mittels doppelten Spielerpass einen Abstecher zur HG Remscheid, um in der A-Jugend zu spielen. Denn diese Altersklasse fehlt dem LTV aktuell. „Aber auch für mich stand nie zur Debatte, den LTV zu verlassen.“ Dass die Handballer so gut aufgestellt seien, verriet Abteilungsleiter und zweiter Vorsitzender Frank Hackländer, sei der Verdienst von Anke Görke. Seit 1981 hält sie die Fahne hoch, gründete die Damenmannschaft und kümmert sich um die Jugend.

Doch ebenso wie die Handballer sind auch die Kampfsportler und Schwimmer wesentlicher Bestandteil des Vereins. Dirk Scholz (58) ist seit 14 Jahren Taekwondo-Trainer, Sönke Görke seit Ewigkeiten Wasserballer und Schwimmtrainer. Der 54-jährige Görke, seit 40 Jahren beim LTV, sieht seine Aufgabe darin, den Kindern das sichere Schwimmen beizubringen. „Uns geht es weniger um Leistungssport, sondern um den Breitensport. Wenn wir Talente entdecken, leiten wir sie gerne an unseren Kooperationspartner, der Schwimmgemeinschaft, oder dem Remscheider Schwimmverein weiter.“