Netzwerktreffen in Remscheid Generation Z für die Ausbildung begeistern

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz will einen Fokus vor allem auf die legen, die die Wirtschaft bereits verloren habe oder die kurz davor stünden: „Ich mache mir eine Menge Sorgen über die Menschen, die wir in den letzten Jahren verloren haben, die ohne Ausbildung oder nur angelernt dastehen.“ Ein Patentrezept, um sie abzuholen, habe er zwar nicht. Aber zumindest ein paar Ideen: „Eltern, also Bildung von Anfang an“ lautet eine davon, denn: Ungebildete Eltern sorgten eher auch für schlechter gebildeten Nachwuchs. Weiter wolle er die Zusammenarbeit in Schulen zur Akquise von Nachwuchskräften intensivieren: Früher und bessere Berufschancen aufzeigen und das authentisch, am besten auf Augenhöhe, von jungen Menschen erklärt. Und nicht zuletzt: „Wir müssen in der Zielgruppe mit Migrationsgeschichte mehr machen, mehr ran, mehr auf die Menschen zugehen.“