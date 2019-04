Spende des Lions-Clubs : Unterstützung für die Kinderschützer

Der Lions Club spendete an die Kinderschutzambulanz: Präsident Arndt Halbach (r.) brachte gestern einen Scheck über 8000 Euro vorbei. Darüber freuten sich die Mitarbeiter Martin Roggenkamp, Birgit Köppe-Gaisendrees und Dorothea Schauf (v. l.). Foto: Roland Keusch

Südbezirk Die Ärztliche Kinderschutzambulanz verzeichnet steigende Fallzahlen. Die Mitarbeiter betreuen mehr Remscheider Mädchen und Jungen. Nun spendete der Lions Club 8000 Euro für die wichtige Arbeit.

Von Frank Michalczak

Die Ärztliche Kinderschutzambulanz verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Remscheider Fallzahlen. 2018 kümmerte sie sich um 81 Mädchen und Jungen aus der Großstadt, die aus unterschiedlichen Gründen traumatisiert waren – sei es wegen Gewalt in der Familie, wegen Verwahrlosung oder wegen eines Missbrauchs. In diesem Jahr registrierte Leiterin Birgit Köppe-Gaisendrees bereits 43 Fälle.

Sie könnte viele Geschichten erzählen von Kindern, die Schreckliches erlebt haben und ihr Elternhaus verlassen mussten, weil ihr Wohl gefährdet war. Ihre Aufgabe ist es, sie in der akuten seelischen Not zu stabilisieren. Im Haus an der Burger Straße und im benachbarten Sana-Klinikum stehen ihnen dabei Experten zur Verfügung. Ärzte, Psychologen und Therapeuten schauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Leiden des Kindes. „Uns geht es darum, dass es nach Möglichkeit wieder in die Familie zurückkehren kann. Dazu müssen wir passgenaue Hilfen finden“, erklärt Köppe-Gaisendrees. „Die meisten Kinder wollen wieder zu ihren Eltern. Sie sind ihnen gegenüber loyal, obwohl sie nicht gut behandelt wurden.“

Info Sozialminister Laumann kommt zu Besuch Beratung Wer ein Gespräch mit den Mitarbeitern der Kinderschutzambulanz führen möchte, kann telefonisch unter 0 21 91/13 59 60 einen Termin vereinbaren. Hoher Besuch Karl-Josef Laumann (CDU), Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, will die Einrichtung am 31. Juli kennenlernen, teilt die Leiterin Birgit Köppe-Gaisendrees mit. Info Wer sich für die Kinderschutzambulanz interessiert, erhält weitere Infos im Internet. www.ksa-rs.de

Nicht in jedem Einzelfall gelingt die Rückkehr ins Elternhaus. Als Alternative bietet sich die vorübergehende Unterbringung in einem Wohnheim oder einer Pflegefamilie an, wobei die Kinderschutzambulanz mit den Jugendämtern zusammenarbeitet.

Insgesamt 400 Kinder pro Jahr finden an der Burger Straße Erste Hilfe für die Seele. Sie werden aus ganz Nordrhein-Westfalens in die Einrichtung gebracht, die durch das Netzwerk an unterschiedlichen Hilfen in der Ambulanz und der Klinik ein Alleinstellungsmerkmal hat. Acht Therapeuten und vier Verwaltungsmitarbeiter kümmern sich um die Kinder und Jugendlichen, die zur Ruhe kommen sollen und über ihre Probleme sprechen können. Dahinter steckt oft eine lange Geschichte. Denn viele Familien, die zum Fall für die Ambulanz werden, seien nicht motiviert, sich helfen zu lassen. Das sei bei den Klienten, die sich freiwillig an eine Psychologische Beratungsstelle wenden, anders.

In diesem Zusammenhang soll die Ambulanz künftig ein niedrigschwelliges Angebot vorweisen. Die Berater helfen dann auf Wunsch bei vielfältigen Problemen weiter und übernehmen eine Lotsenfunktion, indem sie weiterführende Unterstützung vermitteln. Klar sei dabei eines: „Wenn wir feststellen, dass das Kinderwohl gefährdet ist, wenden wir uns an das Jugendamt. Die Interessen des Kindes müssen im Vordergund stehen“, erklärt sie. Mit der Stadt steht sie nicht nur wegen des neuen Beratungsangebots in Verhandlungen. Es geht auch ums Geld. 64.000 Euro überwies die Stadt bislang pro Jahr pauschal an die Einrichtung. Mit diesem Betrag wurden die Hilfen finanziert, die das Team für Remscheider Kinder leistete. Diese Summe habe aber nicht den personellen Einsatz gedeckt. Künftig soll die Arbeit über die geleisteten Fachdienststunden abgerechnet werden. „Dies führt zu mehr Transparenz“, erklärt sie. Aber: Kostendeckend werde die Einrichtung auch künftig nicht arbeiten. So sind weiterhin Spenden willkommen.