Remscheider Innenstadt : Lions-Bücherbasar – viel Lesestoff zum kleinen Preis

Innenstadt Für Bücherfreunde ist der Basar im Allee-Center seit Jahren ein Pflichttermin.

Als Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Mittwoch um 11 Uhr den 20. Bücher-Basar der Lions im Allee-Center offiziell eröffnete, brummte es bereits auf der Aktionsfläche an den Rolltreppen, hatten sich Leseratten bereits durch viele Meter gut erhaltener Romane, Krimis, Kochbücher oder Bildbände gearbeitet. Für Bücherfreunde ist der Basar seit Jahren ein Pflichttermin, für den sie auch gerne mal früher unterwegs sind.

Bei den Aufbauarbeiten auf der Aktionsfläche habe er bereits um sechs Uhr die ersten Spezialisten angetroffen, berichtet Herrman Uppenkamp von den Lions. Gerade die Heimat-Literatur, die sich mit dem Bergischen Land beschäftigt, ist bei Sammlern heiß begehrt. Weil das Lager der Lions aber gut gefüllt ist, lohnt sich auch für diese Spezialisten das Wiederkommen an den weiteren Basartagen Donnerstag und Samstag. Freitag ist das Center wegen des Feiertags geschlossen. „Wir füllen immer neu wieder auf.“

Die Freude über die Schnäppchen wird gesteigert durch das Wissen, dass der Erlös drei sozialen Projekten vor Ort zugute kommt. Neben der Kinderschutzambulanz Bergisch Land werden „Die Lütteraten“, der Förderverein der Lüttringhauser Stadtteilbibliothek und der Förderverein Freibad Eschbachtal davon profitieren. Läuft das Geschäft so wie in den Vorjahren, dürfen sich alle auf eine vierstellige Summe freuen. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro bringt ein Bücherbasar, sagt Uppenkamp. Eine Summe „im mittleren sechsstelligen Bereich“ sei bislang so zusammengekommen.