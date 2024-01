Kultur in Remscheid Ratsfraktion wusste nichts von Orchesterplänen

„Das geht so nicht“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Colin Cyrus. Es gehe hier nicht um eine Lappallie, sondern um einen Beschluss mit einem Finanzvolumen von mehr als 60 Millionen Euro. Dass einen Monat vor dem Beschlussdatum die Politik noch nicht informiert sei, sei inakzeptabel. Zumal am Abend vor der Berichterstattung in der Zeitung der Kulturausschuss tagte. Hier sei das Orchester aber kein Thema gewesen. „Das wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, das Thema anzusprechen“, sagt Cyrus.