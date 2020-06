Kommunalwahl 2020 : Linke tritt mit neuem Spitzentrio an

Remscheid Der DGB-Vorsitzende und DOC-Gegner Peter Lange will in den Rat und steht auf Platz 3 der Reserveliste. Fritz Beinersdorf wurde zum Herausforderer von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) gewählt.

Der fünfte Kandidat für die Wahl des Oberbürgermeisters am 13. September steht offiziell fest. Bei ihrer Aufstellungsversammlung am Samstag im Neuen Lindenhof wählte Die Linke Fritz Beinersdorf zum Herausforderer von Amtsinhaber Burkhard Mast-Weisz (SPD). In seiner Bewerbungsrede ließ Beinersdorf, der seine Partei aktuell als Fraktionssprecher im Rat vertritt, die insgesamt elf Jahre Revue passieren, in denen Die Linke im Rat vertreten ist. Als einen Erfolg aus dieser Zeit nannte er unter anderem die anstehende Einführung eines kostenlosen Sportpassen für Kinder, die seine Partei vor vielen angeregt hatte und die zum Start des neuen Schuljahrs umgesetzt werden soll. Im Gespräch mit unserer Zeitung dankte Beinersdorf der langjährigen Sportbund-Geschäftsführerin Daniela Hannemann für ihre wichtige Arbeit bei diesem Thema.