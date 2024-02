Fall aus Remscheid Liebesbetrüger muss ins Gefängnis

Irgendwann taucht er bei ihr auf, angeblich mit den Arabern im Schlepptau. Die hätten ihm „zwei Stunden Ausgang“ von seiner Geiselhaft gegeben, er solle ihren Schmuck im Wert von 150.000 Euro abholen. Sie kocht für ihn, dann ist er wieder weg. Sie wähnt ihn „bei den Arabern“, erst Wochen später taucht er wieder bei ihr auf. Von der Entführung ist keine Rede mehr. Irgendwann trifft sie seinen Vater – sie kennt den Mann, sie hat ihm eine Gewerbehalle vermietet. Der Vater ihres Geliebten kann mit der „Entführungsgeschichte“ überhaupt nichts anfangen, er habe seinen Sohn jeden Tag gesehen. Sie zeigt ihren „Lover“ an, das Amtsgericht schickt den Remscheider im April 2023 wegen Betrugs für zwei Jahre in Haft. Ohne Bewährung, dagegen ging der Mann in Berufung.