Ausgehtour in Remscheid : Licht aus für einen „lebendigen Planeten“

Kerzenlicht in der „ErlebBar“: Die Bedienungen behelfen sich mit Stirnlampen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Anlässlich der „Earth Hour“ veranstalten zehn Gastronomen am Samstag die vierte Ausgehtour – und setzen ein Zeichen für den Klimaschutz.

Weiterleiten Drucken Von Manuel Böhnke

Wer am Samstagabend durch die Stadt geht, dem wird vielleicht auffallen, dass es auf der Straße und in den umliegenden Häusern dunkler ist als normalerweise. Grund dafür ist nicht etwa eine technische Panne, sondern die diesjährige „Earth Hour“. Der weltweite Aktionstag hat das Ziel, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Es wird aufgerufen, am Samstag zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Lichter auszuschalten. In Remscheid werden nicht nur einige Gebäude verdunkelt sein. Auch zehn Gastronomen haben sich etwas einfallen lassen: Sie laden zur Ausgehtour.

Es ist bereits die vierte Auflage der 2016 gestarteten Veranstaltung, die auf eine Idee der Eventagentur „378meter“ und der Klima-Allianz Remscheid zurückgeht. Der ökologische Gedanke spielt freilich eine wichtige Rolle, erklärt Simon Riesebeck. Dem gastronomischen Leiter der „ErlebBar“ zufolge schließen die teilnehmenden Gastronomen damit aber auch eine Lücke: „Im Sommer überschlägt sich alles mit Veranstaltungen. Wir haben uns zusammengeschlossen, um diese etwas ruhigere Zeit zu beleben.“ Wer am Samstag eine der zehn teilnehmenden Bars oder Kneipen besucht, muss sich auf ein ungewohntes Bild einstellen. Die Beleuchtung ist ganz ausgeschaltet oder zumindest stark gedimmt, Kerzen sorgen für viel Atmosphäre und es kann durchaus vorkommen, dass man von einer Bedienung mit Stirnlampe seine Getränke gebracht bekommt.

Info Das ist die Klima-Allianz Zusammenschluss Die Klima-Allianz Remscheid ist ein 2011 gegründeter Zusammenschluss verschiedener Akteure, die sich für den Umweltschutz in Remscheid einsetzen. Die Allianz hat derzeit rund 20 Mitglieder. Darunter befinden sich neben Privatpersonen auch Institutionen wie die Stadt, Geldinstitute oder Handwerks-Innungen. Die Positionen im geschäftsführenden Vorstand nehmen Fred Schulz, Hans-Jürgen Behrendt und Susanne Fiedler ein.

In der „ErlebBar“ bleibt sogar die Kaffeemaschine aus und die Küche kalt. Unverzichtbare Elemente wie die Kühlung oder die Notbeleuchtung bleiben Riesebeck zufolge natürlich eingeschaltet. Ansonsten gelte das Motto: Den Stromverbrauch so gering halten wie möglich.

In vielen teilnehmenden Betrieben wird es Aktionen und Happy Hours geben. Zudem spielt Live-Musik bei der Ausgehtour eine wichtige Rolle. Im Café König tritt das Duo „Heart Devil“ mit Acoustic-Rock’n’Roll, Country und Songs aus den 1950er- bis zu den 1980er-Jahren auf. In der „ErlebBar“ wird Singer-Songwriter Henning Hantelmann das Publikum unterhalten. In der „Grünen Gans“ am Rathaus steht Schlagersängerin Sabrina Torkel auf der Bühne, während im Miro Holger Brinkmann und Jürgen Borchert spielen.

„Die Resonanz im vergangenen Jahr war sehr gut“, erinnert sich Miguel Hita-Esteban. Er ist Chef des spanischen Restaurants „Andalucia“ an der Elberfelder Straße. Deshalb werden dort wie im Vorjahr „Los Chicos“ auftreten. Komplettiert wird das musikalische Programm von der Band „Grenzenlos Frei“ in der „Saxo Bar“, Toto Loehnert und Jonas Dubowy im Remscheider Bräu sowie „Ziege Goreng“ im „U 103“ an der Blumenstraße.

Keine Live-Musik gibt es dagegen in der „Bar Beya“ und im „Vis-à-Vis“. Doch auch diese beiden Betriebe beteiligen sich mit gemütlicher Atmosphäre bei Kerzenschein an der diesjährigen Ausgehtour. Beginn der Aktion ist um 20 Uhr – der Eintritt in alle teilnehmenden Betriebe ist frei.

Und auch die eigentliche „Earth Hour“ wird in Remscheid sichtbar. Ab 20.30 Uhr werden folgende Gebäude eine Stunde lang nicht beleuchtet: Geschäftsstelle der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Gewag Wohnungsaktiengesellschaft, Rathaus, Stadtsparkasse Remscheid an der Alleestraße, das Dienstleistungszentrum der Verwaltung an der Elberfelder Straße, das Teo Otto Theater, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale an der Alleestraße und die Zentralbibliothek. Die Volksbank im Bergischen Land beteiligt sich mit ihrer Hauptverwaltung am Tenter Weg sowie den 24 Filialen im Stadtgebiet.