Lichterfest in Remscheid Licht als Zeichen der Hoffnung

Alt-Remscheid · Endlich leuchtet sie wieder, die Hindenburgstraße. Nach zwei Jahren unfreiwilliger Corona-Pause gingen am Dienstag in der Dämmerung zum achten Mal die Lichter an.

22.11.2022, 17:30 Uhr

Die Hindenburgstraße leuchtet wieder. Foto: Jürgen Moll

ALT-REMSCHEID (red) Die Interessengemeinschaft hat sich wieder ins Zeug gelegt, um eine heimelige Atmosphäre zu schaffen und in schweren Zeit ein Zeichen der Hoffnung zu senden. Geschäfte und Vereine haben sich besondere Aktionen einfallen lassen: Im Hutladen eine szenische Lesung, außerdem bei Epe einen Freiluftgottesdienst. Glühwein und Schlemmereien fehlten auch nicht.

(irz)