Autorin aus Remscheid Vom historischen Atelier zum historischen Roman

Die Leidenschaft fürs Historische zieht sich durch ihr ganzes Leben: Ira Laudin (Pseudonym) nähte eigentlich jahrelang historische Kleidung in ihrem Atelier. Doch während der Corona-Pandemie blieben die Kunden weg. Die Wahl-Lenneperin machte eigenen Aussagen nach das Beste draus. „Das war ein guter Zeitpunkt, um endlich ein Buch zu schreiben, was ich schon lange machen wollte“, erinnert sie sich. Heute ist sie verlegte Autorin bei Droemer Knaur, ihr historischer Debütroman heißt „Der Himmel am nächsten Morgen“. Dass ihr Buch verlegt wurde, habe mit vielen Zufällen, aber auch mit einer gehörigen Portion Zielstrebigkeit zu tun, so Laudin.