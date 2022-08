Viel los in Remscheid : Lenneper Weinfest ist endlich zurück

Info

Kartenverkauf Die Kritik über den stationären Vorverkauf war auch LKG-Chef Gunther Brockmann zu Ohren gekommen. „Egal wie man es macht, es fallen immer Leute irgendwo runter. Wenn wir es nur online machen würden, wären viele ältere Besucher sauer.“ Im Nachgang habe sich der Vorwurf, dass nur Jüngere an die Vorverkaufskarten gekommen seien, allerdings relativiert. „Die Winzer bekommen auch ein gewisses Kartenkontingent für ihre Stammkunden, eher ältere Besucher. Dadurch werden die Karten auch mehr in die Region gestreut, was uns natürlich freut“, sagte Brockmann.