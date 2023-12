Weihnachtsmarkt in Remscheid Was der Lenneper Weihnachtstreff zu bieten hat

Neben all der kulinarischen Genüsse hat der diesjährige Weihnachtstreff aber auch musikalisch noch einiges mehr auf der Altstadtbühne zu bieten: Nach dem Eröffnungsspektakel am Donnerstag mit dem Lenneper Bläserensemble und den „HeartDevils“ wird am Freitagabend (19 bis 22 Uhr) die Remscheider Coverband „van Anderen“ die Altstadt rocken. Am Samstag verspricht die Rock- und Pop-Coverband „Optical Disaster“ mit dem Wülfrather Frontsänger Dirk „Bovie“ Bovensiepen einen absoluten Höhepunkt.