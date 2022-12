Lenneper Weihnachtstreff Ein ganzes Dorp im Weihnachtsglück

Es ist 18 Uhr am Donnerstag, der Markt füllt sich mehr und mehr. Die Menschen kennen sich, sie umarmen sich, freuen sich auf gemeinsame Zeit am Glühweinstand oder der Bratwurstbude. Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) trifft also mit seinen Worten zur Eröffnung ins Schwarze: „Ich wünsche mir, dass dieser Ort Ihnen Ablenkung und Abwechslung bringt in diesen doch sehr schweren Zeiten. Ich wünsche uns vier Tage Heimatgefühl.“ Und er bedankt sich beim Verein Lennep-Offensiv als Initiator und den ganzen Ehrenamtlern, die dafür gesorgt hätten, dass Lennep so vorweihnachtlich erstrahlt. „220 Tannenbäume wurden gespendet und aufgestellt, sodass Lennep für Weihnachten richtig schick gemach werden konnte.“