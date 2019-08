Lenneper Verkehrsverein lobt DOC-Investor : „Geduld – wie beim BER-Flughafen“

Das Oktoberfest findet auch 2019 wieder im Festzelt an der Robert-Schumacher-Straße statt. Auflagen, Bürokratie und fehlender Nachwuchs machen aber auch dem verkehrs- und Förderverein zu schaffen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Mitgliederversammlung des Verkehrs- und Fördervereins Lennep, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Der Verkehrs- und Förderverein Lennep feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Anders als geplant, muss der Verein aber klein feiern. Die Pläne des Vorsitzenden Klaus Kreutzer, ein Open-Air-Festival in Lennep für rund 20.000 Besucher zu organisieren, sind trotz kreativer Standortideen gescheitert. Die Verwaltung hatte Sicherheitsbedenken.

Der geplatzte Traum vom großen Fest war noch einmal Thema bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Dienstagabend im Röntgen-Museum. Kreutzer hatte gehofft, durch solch ein Jubiläumsfest vor allem Jüngere auf die Vereinsaktivitäten aufmerksam zu machen und für das ehrenamtliche Engagement begeistern zu können. Wie viele andere Vereine auch, kämpfe man mit Nachwuchsproblemen.

Info Vorverkauf fürs Oktoberfest läuft Foto: Moll, Jürgen (jumo) Jubiläum Anlässlich der Gründung vor 150 Jahren feiert der Verein nun am 15. November im kleinen Kreis in „Lenneps guter Stube“, der Klosterkirche. Oktoberfest Karten für das 16. Oktoberfest vom 4. bis 6. Oktober gibt es im Vorverkauf im Sanitätshaus Kreutzer.

Als problematisch sieht er vor allem die Auflagen, mit denen Ehrenamtler zu kämpfen haben. Über 180.000 Euro aus der Vereinskasse flossen im letzten Jahr in Genehmigungsgebühren, Steuern wie Mehrwert- und Gewerbesteuern oder GEMA-Gebühren. Dadurch werde aus der gemeinnützigen Organisation schnell ein richtiges kleines Unternehmen. In einem Schreiben an Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, forderte er deshalb für Vereine die Steuerbefreiung. „Die Städte wälzen vieles auf die Vereine ab, aber die Weichen dafür werden nicht gestellt. Dem Ehrenamt wird kein Respekt mehr gezollt. Das sind die armen Irren, die kein Hobby zu Hause haben“, erklärte er sarkastisch.

Auf der Versammlung gab Kreutzer zudem einen Ausblick auf die bevorstehenden Vereinsaufgaben. Erstmals kann man in diesem Jahr durch den Wegfall der Schützenkirmes etwas mehr Fläche für das Oktoberfest nutzen. Das Zelt selbst werde allerdings nicht größer. Der Standort an der Robert-Schumacher-Straße sei nach wie vor nicht ideal. Auch die Infrastruktur am Lenneper Bachtal, wo in diesem Jahr zum zweiten Mal das Osterfeuer durchgeführt wurde, sei noch verbesserungswürdig. Weil aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem externen Veranstalter der Mittelaltermarkt abgesagt werden musste, solle er im nächsten Jahr wieder stattfinden. Aktuell sucht Kreutzer noch einen geeigneten Kooperationspartner.

Der Hardtpark spielt auf der Agenda Verkehrs- und Fördervereins auch für andere Planungen eine große Rolle. Zum einem soll der Martinszug dort erstmal enden. Zum anderen forciert der Verein die Pläne, den alten Pavillon im kleinen Hardtpark wiederaufzubauen. Vor dem Abriss war das ein beliebter Treffpunkt für Gottesdienste oder Konzerte. Auch Konrad Adenauer, erster deutscher Bundeskanzler, sprach unter dem Pavillon. Kreutzer hat für das Vorhaben Fördergelder aus dem nordrhein-westfälischen Heimat-Fonds beantragt und hofft, dass diese bewilligt werden.