Lenneper Sommer Volles Programm in der Lenneper Altstadt

Sehnsüchtig erwartet wird das Weinfest der LKG, das in diesem Jahr vom 2. bis 4. August in der Altstadt stattfinden wird. Karten werden in diesem Jahr ab dem 3. Juli in den öffentlichen Verkauf gehen. Diesmal wird es mehrere Verkaufsstellen geben, die kurzfristig in den sozialen Netzwerken der Karnevalsgesellschaft bekannt gegeben werden. Aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen würden in diesem Jahr die Eintrittspreise erhöht, von bislang fünf auf nun sieben Euro.