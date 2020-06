Freizeit in Remscheid : Lenneper kümmern sich um Sterngolf

Klauser Bachtal Seit Ende Mai ist die Sterngolf-Anlage im Klauser Bachtal wieder in Betrieb. Lars und Stephanie Zielas betreuen sie neuerdings und haben auf den rund 1200 Quadratmetern bereits einiges umgesetzt.

Die Sterngolfanlage im Klauser Bachtal gehört wohl zu den idyllischsten in der Stadt. Direkt am Bachlauf gelegen, können Nutzer nach dem Spiel noch einen Spaziergang unternehmen. In jeder Saison kommen Familien gerne zur Anlage, nicht zuletzt, weil die 18 Betonbahnen aus den 80er-Jahren in einem guten Zustand und die Preise auch für eine Familie mehr als erschwinglich sind.

Mit Familie Zielas aus Lennep ist der Verein nun nach einem Zeitungsaufruf fündig geworden und der Platz an der Hans-Böckler-Straße 147a seit Ende Mai – mit den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen – wieder in Betrieb. Lars (44) und Stephanie (35) Zielas haben sich schon gut in ihre neue Aufgabe eingefunden und bereits einiges umgesetzt auf den rund 1200 Quadratmetern. Stephanie Zielas hat vor allem Freude an der Pflege von Hecken, Bäumen und Pflanzen. Deshalb war sie auch direkt einverstanden, als ihr Mann den neuen Job in die Wege geleitet hatte. Der hatte sie nämlich vor dem Anruf bei Reinhard Tasche, Kassenwart und Schriftführer des Vereins, nicht einmal gefragt, ob sie einverstanden ist, erzählt Lars Zielas lachend.