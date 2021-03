Kultur in Remscheid : Lenneper Klosterkirche öffnet frühestens nach Ostern

Kultur in Remscheid

Lennep Sonja Tewinkel, Kulturmanagerin der Klosterkirche, hält eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Montag, 22. März, für unrealistisch.

„Ich weiß nicht, wie Herr Spahn sich das vorstellt, das ist organisatorisch völlig unmöglich“, sagt sie. So müssten die Veranstalter dafür sorgen, dass die Besucher unter Aufsicht einen Schnelltest vor Betreten des Veranstaltungsraums machen.

„Das ist schon ein zeitliches Problem. Ein Schnelltest dauert 15 Minuten, bis das Ergebnis vorliegt. Wenn wir 50 Besucher haben, die jeweils 15 Minuten für den Test brauchen, müsste man den Einlass mehrere Stunden nach vorne verlegen. Und wer kann – und will? – schon um 17 Uhr zur Veranstaltung kommen, wenn er dann bis 19 oder 19.30 Uhr warten muss, bis er eingelassen wird?“, sagt Sonja Tewinkel. Abgesehen davon fehle dafür das Personal, das die Tests vornehmen und dokumentieren könne. „Und woher die Tests selbst kommen sollen, ist auch noch völlig unklar“, sagt die Kulturmanagerin.

Lange Warteschlange vor dem Schnelltest-Zentrum in Düsseldorf

1000 Termine am Tag

1000 Termine am Tag : Lange Warteschlange vor dem Schnelltest-Zentrum in Düsseldorf

Abgesehen davon halte Sonja Tewinkel es auch für kein gutes Signal, bei derzeit wieder steigenden Infektionszahlen den Betrieb wieder aufzunehmen. „Wir haben uns im Vorstand der Klosterkirche dafür entschieden, frühestens am 11. April, also in der Woche nach Ostern, wieder aufzumachen“, sagt Sonja Tewinkel.