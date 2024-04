Versuchter Doppel-Mord in Remscheid Brandstifter muss in die Psychiatrie

Dass der Pole an einer seelischen Erkrankung leidet, war dem psychiatrischen Gutachter bereits aufgefallen, nachdem er den Mann in der Untersuchungshaft gesehen hatte. Der hatte dort randaliert und musste mehrfach in besonders gesicherten Hafträumen untergebracht werden. Nach der Verlegung in die Psychiatrie scheint sich die Lage beruhigt zu haben, der 25-Jährige wird wegen einer Psychose medikamentös behandelt. Selbst- und Fremdgefährdung sei auch zukünftig nicht auszuschließen, so der Sachverständige. Der Angeklagte soll in der Vergangenheit mehrfach versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Über seine Entlassung aus der Psychiatrie wird ein Gutachter entscheiden müssen.