Pflanzaktion in der Altstadt von Remscheid-Lennep „Danke für die Blumen“

Seit nunmehr 15 Jahren verschönern sie die Altstadt von Lennep, doch viele werden sie noch gar nicht bemerkt haben: die über 30 Blumenkübel, die an den Laternenmasten unmittelbar unter den Lampen befestigt sind. Dreimal im Jahr – im Frühling, im Sommer und im Herbst – werden sie und zwei weitere Kübel am Thüringsberg mit saisonalen Blumen bepflanzt und gepflegt. „Es wird Zeit, dass wir für dieses Engagement endlich mal öffentlich Danke an Lennep Offensiv sagen“, erklärt Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) am Dienstag bei einem Pressetermin vor Ort in der Altstadt. Bislang sei der „tollen und verschönernden Aktion“ noch nie große Bedeutung beigemessen worden.