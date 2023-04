Aktion für Kinder in Remscheid-Lennep Holzbauwelt kommt an den Hasenberg

Am Donnerstag und Freitag können die Kinder jeweils ab 15.30 Uhr ins Gemeindehaus gebracht werden, gebaut und erzählt wird dann von 16 bis 18.30 Uhr. Am Samstag können die Kinder von 10.30 bis 17 Uhr den ganzen Tag nach Herzenslust mit den Holzklötzen arbeiten, für ein Mittagessen wird gesorgt. „Zum Abschluss findet dann am Sonntag um 10.30 Uhr der Familiengottesdienst statt. Die Eltern können sich dann gemeinsam mit den Kindern die an den vergangenen Tagen entstandene Holzbauwelt ansehen. Nach Belieben können die Familien dann im Anschluss beim Abreißen und Aufräumen der Holzbauwelt helfen – für einen Mittagssnack wird gesorgt“, sagt Tabea Günther. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0 21 92/51 87 oder per E-Mail (holzbauwelt@feg-remscheid-lennep.de) gebeten.