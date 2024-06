Weitere Fälle bekannt Das Vandalismus-Problem an Lenneper Schulen

Mehrfach war es in der jüngsten Vergangenheit zu Vandalismus in Lenneper Schulen gekommen. Neben der Zerstörung am Röntgen-Gymnasium wurden jüngst auch die Realschule in Hackenberg sowie die Walther-Hartmann-Schule Opfer einer ähnlichen Tat. Nun diskutierte die Politik im Schulausschuss die Ideen der Fraktionen zu Maßnahmen gegen die Zerstörung.