Feuer in Altstadt von Remscheid-Lennep Rettung durch Sprung aus dem Fenster — eine Person schwer verletzt

Lennep · Dramatische Szenen am Sonntagabend: Bei einem Brand in der Lenneper Altstadt wurde eine Person bei einem Sprung aus dem Fenster so schwer verletzt, dass sie in eine Fachklinik gebracht werden musste.

16.01.2023, 07:49 Uhr

Die starke Rauchentwicklung war weithin zu sehen. Foto: MS

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Sonntag um 22.46 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Wetterauerstraße in Lennep gerufen. Als die Helfer eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem ersten Obergeschoss des Fachwerkhauses. Darüber hinaus wurde eine Person vermisst. Sie war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fenster gesprungen und konnte schnell gefunden werden. Aufgrund der starken Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung musste der Patient in eine Fachklinik transportiert werden. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen über zwei Drehleitern und zeitgleich über den Treppenraum im Innenbereich des Gebäudes. Da sich das Feuer schnell bis in den Dachstuhl ausgebreitet hatte, musste eine Riegelstellung im rückwärtigen Bereich errichtet werden. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte so ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude der eng bebauten Altstadt verhindert werden. Das Gebäude befand sich im Innenhof und war daher sehr schwer zu erreichen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an, da sich immer noch weitere Glutnester in den Zwischendecken befanden und diese schwer zu erreichen sind.

(red)