Firma in Remscheid : Leidiger Kampf um besseres Netz

Firma in Remscheid

Morsbachtal Die Messerschmiede F.A. Schmidt sucht weiter eine Lösung für ihre Internetprobleme im Morsbachtal – und nimmt das Problem selbst in die Hand.

Es gibt in Remscheid einiges, was die Stadt aus Sicht von Familienunternehmer Markus Feldhoff verbessern könnte. Die schnelle Bereitschaft, auf Klagen von Bürgern und Gewerbetreibenden zu reagieren, gehöre aber nicht dazu, sagt der Geschäftsführer der traditionsreichen Messerschmiede F.A. Schmidt im Morsbachtal an der Stadtgrenze zu Wuppertal.