Verwaiste Häuser der Stadt Remscheid : Leerstand in Lennep nimmt ab

Leerstand an der Mühlenstraße In Lennep: Dieses der Stadt gehörende Gebäude soll für Gastronomie oder Einzelhandel genutzt werden – wenn das Designer Outlet-Center gebaut werden sollte. Foto: Jürgen Moll

Lennep Die Situation um verwaiste Häuser in der Innenstadt und in der Lenneper Altstadt hat sich laut Baudezernent Peter Heinze verbessert. Die Zukunft der leeren städtischen Immobilien am Munsterplatz und an der Mühlenstraße ist aber noch ungewiss.