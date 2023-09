Drogenfunde in Remscheid Darum findet die Polizei aktuell so viele Cannabis-Plantagen

Aller guten Dinge sind drei: Eine Cannabis-Plantage in der Alleestraße, eine in der Villa Mandt und zuletzt eine in der Büchener Straße hat die Polizei in Remscheid aufgedeckt. Dazwischen schnappten die Beamten noch den ein oder anderen Dealer mit der Droge im Gepäck – und all das in nur wenigen Monaten.