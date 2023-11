Widersprüchliche Aussagen zu Leckage in Remscheid Weiter frieren an der Emil-Nohl-Straße

Seit Anfang der Woche ist auch der Oberbürgermeister involviert, der sich für die Bewohner stark macht. „Wir haben auch Herrn Mast-Weisz zu verdanken, dass gerade Bewegung in die Sache kommt“, so Engels. Vor Ort gibt der Oberbürgermeister zwar zu verstehen, dass die Stadt nur wenig konkrete Maßnahmen ergreifen könne, etwa durch die Hilfe der Wohnungsaufsicht: „So lange sich hier etwas tut, so lange die Velero an der Sache arbeitet, können wir nicht eingreifen.“ Aber allein durch seine Anwesenheit und auch durch die mediale Berichterstattung erhoffe man sich, dass es in der Sache weiter vorangehe, so Engels.