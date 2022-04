Geschäftsaufgabe in Remscheid : „LebensArt“ schließt und hinterlässt traurige Kundinnen

Gabriele Moll-Dominik hat die vielen Jahre als Inhaberin von „LebensArt“ sehr genossen. Foto: Daniele Funke/Daniele Funje

Remscheid Die Hindenburgstraße mausert sich zunehmend zum urbanen Quartier – stilvolle Altbauten, Szenelokale und Restaurants, Straßenfeste, soziokulturelle Einrichtungen, inhabergeführte kleine Ladenlokale, wie etwa der kleine Deko- und Bekleidungsshop „LebensArt“.

Vor fast 18 Jahren hatte Gabriele Moll-Dominik ihn an der Alleestraße eröffnet, 2017 zog sie mit ihrem Geschäft in die Hindenburgstraße 75, vor einem Jahr in die Hindenburgstraße 17.

Unzählige Stammkundinnen kommen seit Jahren gerne in den gemütlichen Laden mit dem massiven Holzboden und dem skandinavischen Flair, stöbern in den stilvollen Dekoartikeln, bewundern eine bunte Leinentasche im Patchworkdesign und erfreuen sich an den leichten Kleidern im zarten Blumenprint, den Blusen in pastelligen Tönen und den Strickmänteln in oversized. Dies alles gehört nun bald der Vergangenheit an, denn „LebensArt“ schließt am 30. Juni.

„Ich hatte immer noch mein zweites Standbein im medizinischen Bereich und habe mich nun entschlossen, mich ausschließlich darauf zu konzentrieren“, begründet Gabriele Moll-Dominik diesen Schritt, der ihr ganz offensichtlich nicht leicht fällt. „Mit der Eröffnung habe ich mir 2004 einen Lebenstraum erfüllt, und jeder Tag hier im Laden war die totale Erfüllung, da kann man gar nicht von Arbeit sprechen“, schwärmt die gebürtige Bielefelderin.

Immer wieder geht die Ladentür auf und eine Kundin kommt herein. Man kennt sich, grüßt fröhlich, wechselt ein freundliches Wort. Oder sie streicheln Amy, der alten, sanftmütigen Hündin der Inhaberin, über den Kopf, die friedlich in der Ecke sitzt. „Ich habe die nettesten Kundinnen, die man sich vorstellen kann“, schwärmt die 58-Jährige, „unzählige schöne Gespräche habe ich hier geführt in all den Jahren, vom ersten Tag an habe ich mich wohlgefühlt.“ Eine Kundin nickt. „Ich kann das gar nicht glauben, wollen Sie sich das nicht noch mal überlegen?“ „Ich bin so traurig, ich könnte heulen“, sagt eine andere.

Doch für die Besitzerin steht der Entschluss fest. Bereits jetzt hat sie ihre Ware um bis zu 50 Prozent reduziert, letztlich soll auch das Mobiliar im Vintagestyle verkauft werden. Es sei denn – und das wäre der größte Wunsch von Gabriele Moll-Dominik – sie fände doch noch eine Nachfolgerin für den hübschen kleinen Laden, der eine wahre Bereicherung für die Hindenburgstraße ist.