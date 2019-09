Remscheider Gotteshäuser : Lebendige Kirche in Lennep

Direkt am Rand der Altstadt erhebt sich in Lennep seit 1868 der Turm der katholischen Kirche St. Bonaventura. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Pfarrer Jürgen Behr von der katholischen Gemeinde St. Bonaventura ist dort seit 2006 tätig. Ihm gefallen besonders der offene Kirchraum und die lebendige Gemeinde mit ihren vielfältigen Aktivitäten und Angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

In Lennep ragen gleich zwei Kirchtürme hoch aus dem Stadtbild – der eine, der der evangelischen Stadtkirche am Markt, befindet sich im Zentrum der Altstadt, der andere, der der katholischen Kirche St. Bonaventura, steht direkt am Rand der Altstadt, gegenüber des Röntgen-Museums. 151 Jahre gibt es den imposanten Bau in Lennep. Der Grundstein wurde am 19. März 1866 gelegt, eingeweiht wurde die Kirche etwa zweieinhalb Jahre später, am 8. September 1868. „Der Grund für den Kirchbau war der, dass die Zahl der Gläubigen im 19. Jahrhundert einfach wesentlich größer war“, sagt Pfarr Jürgen Behr, der seit Oktober 2006 in Lennep arbeitet. „Ich bin gebürtiger Wuppertaler und habe schon in vielen Städten gearbeitet, etwa in Stuttgart, Wien und Goslar“, sagt der 60-Jährige.

Zur Einweihung der Kirche seien rund 900 Menschen da gewesen. „Daraus können wir schließen, dass damals keine Bänke im Kirchenraum standen“, sagt Behr. Mit der heutigen Bankaufstellung sei Platz für etwa 400 Besucher. Die Lenneper Kirche ist nach dem Heiligen Bonaventura benannt, was ein Alleinstellungsmerkmal im Erzbistum Köln sei, wie Pfarrer Behr sagt. „Es ist die einzige Kirche dieses Namens im Bistum.“ Der Heilige Bonaventura sei ein Franziskanermönch gewesen, etwas jünger als der Ordensgründer aus Assisi. „Er war einer der großen Theologen des Mittelalters, hatte sich aber für ein Leben im Bettelorden entschieden“, sagt Behr.

Info Katholische Kirche St. Bonaventura Kontakt Hackenberger Straße 1a, 42897 Remscheid, Telefon: 0 21 91 / 66 85 60. Gottesdienste In St. Bonaventura finden Mittwoch um 19 Uhr und Sonntag um 9.45 Uhr eine Heilige Messe statt. Dazu gibt es eine spanischsprachige Messe sonntags um 11.15 Uhr. Öffnungszeiten Das Pfarrbüro ist Montag bis Freitag von 9 bis

12 Uhr sowie Montag bis Mittwoch von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine große Figur des Heiligen steht an der Wand im Altarraum. Zu ihren Füßen lehnt ein roter Kardinalshut. Pfarrer Behr erzählt schmunzelnd, was es damit auf sich hat. „Bonaventura sollte zum Kardinal berufen werden, war aber als armer Bettelmönch unterwegs. Der Bote aus Rom, der ihm den Ruf überbrachte, traf den Mönch bei der Apfelernte am Wegesrand an. Er sagte: Du sollst zum Kardinal berufen werden. Hier ist dein Hut. Bonaventura soll geantwortet haben: Stell ihn an den Baum, ich arbeite gerade.“ Ob die Geschichte wahr ist oder nicht – schön sei sie allemal, sagt Behr. Dem Pfarrer, der außer für St. Bonaventura noch für Heilig Kreuz in Lüttringhausen und St. Andreas in Bergisch Born zuständig ist, gefällt an der Lenneper Kirche besonders der schöne Kirchraum. „Es ist sehr offen und zugänglich – und das, obwohl doch viele Säulen verbaut sind“, sagt Behr. Zeitweise seien die Bänke sogar auch aus dem Kirchenraum entfernt gewesen, das habe ihm persönlich fast noch ein wenig besser gefallen. „Bänke machen einen Raum doch recht starr“, sagt der Pfarrer.

Besonders gut gefalle ihm aber das Gemeindeleben. „Die Menschen im Bergischen sind noch mehr mit der Religion verbunden. Im Rheinland ist alles nett, im Bergischen kann es auch mal ehrlicher zugehen“, sagt Behr. Die Menschen kämen zu den Gottesdiensten, würden gleichzeitig etwas von ihrer Kirche fordern und wären außerdem aktiv dabei. „Gemeinde verändert sich, keine Frage. Das merken wir auch daran, dass unser Engagementförderer Andy Dino Iussa bei uns mit seinen Aktionen viel Anklang findet.“

Etwa beim Projekt „Weltort Lennep“, das mit dem Förderpreis der Bischofskonferenz ausgezeichnet wurde. „Herr Iussa fährt mit seiner kleinen Ape durch die Gegend und versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und Geschichten zu sammeln“, sagt Behr. Etwa über den ersten Kuss. Oder wann man das letzte Mal baden gegangen ist – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

„Befragt werden alle Menschen querbeet, ob sie nun zugewandert sind oder in der 25. Generation in Lennep leben“, sagt der Pfarrer. Diese Lebensgeschichten werden gesammelt und sollen dann in einer Abschlussveranstaltung bei einer kleinen Stadtführung erzählt werden.

Überhaupt sei seine Gemeinde sehr lebendig, sagt Behr. „Auch im Jugendbereich. Da gebe es die Pfadfinder und Messdiener, aber auch nichtverbandliche Gruppierungen. Unsere Gemeindereferentin Oliva Klose ist sehr aktiv und bietet sportliche Angebote an, etwa Kitesurfing oder Bogenschießen.“ Auch wegen dieser lebendigen Gemeindestruktur sei er gerne in St. Bonaventura tätig, sagt der 60-Jährige.