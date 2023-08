Inklusionsprojekt in Remscheid Schüler mit Behinderung trainieren für Röntgenlauf

„Ich heiße Robert“, sagt einer der Schüler der Hilda-Heinemann-Schule zur Begrüßung – zum dritten Mal heute: „Und wie heißt du?“ Sonja Robbe vom Sportbund Remscheid lacht. „Die sind ziemlich aufgeregt“, erklärt sie. So wie auch vergangene Woche, als das Laufprojekt „Mittendrin“ gestartet ist. „Wir haben vor und nach dem Training den Puls der Schüler gemessen. Die hatten teilweise schon einen Ruhepuls von über 100. Die haben sich einfach so gefreut“, berichtet Robbe und hält das Stethoskop hoch, was sie auch am heutigen Termin mit sich trägt.