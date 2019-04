Ansichtssache in Remscheid : Lasst die Jugend erst mal in Ruhe

Meinung Remscheid Der „Runde Tisch“ mit der Bewegung „Fridays for Future“ und der Stadtgesellschaft kann noch warten.

Freundlich im Ton, verbindlich im Auftritt. Mit denen kann man zusammenarbeiten, denken viele. Noch tut es ja auch nicht weh. Noch geht es um die ganz, ganz kleinen Schritte in Remscheid. Um Wasserspender in den Schulen. Aber was passiert, wenn die Jugend mal eine Forderung auf den Tisch legt, die einen radikalen Wechsel in der Kommunalpolitik zur Folge hätte. Zum Beispiel noch einmal zu überlegen, ob es wirklich gut für die Zukunft Remscheids ist, wenn durch das Designer-Outlet-Center Tausende von Autos über die Autobahnen nach Lennep gelockt werden. Aus Sicht eines Klimaschützers kann man solch ein Projekt auf keinen Fall genehmigen? Dann würden 700 Schüler auch mal die Trecknase blockieren. Ob dann noch alle jubeln?