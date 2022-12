Prozess gegen Remscheider Langjährige Haftstrafe für flüchtigen Täter

Die bekam nun erneut zu hören, was ihrem Mandanten zuvor schon vom Amtsgericht Remscheid vorgeworfen worden war: Im September 2021 soll der 34-Jährige mit einem Insolvenzverwalter aus Remscheid ins Geschäft gekommen sein. In der Anklage ist dazu zu lesen, dass es sich um Maschinen und Stahlschrott aus der Insolvenzmasse einer Remscheider Firma handelte. Der Angeklagte hatte sich als Maschinenexporteur ausgegeben und einen Vertrag über den Ankauf von Stahlschrott, Maschinen und Werkzeugen im Wert von knapp 30.000 Euro geschlossen. Einige der „gekauften“ Werkzeuge hatte er am gleichen Tag auf seinen Transporter geladen, am nächsten Tag kam er pünktlich um 16 Uhr, um weitere Maschinen und Stahlschrott aufzuladen. Dass alles hatte bis in die Abendstunden gedauert. Als die Ladefläche voll war, fiel dem Angeklagten ein, dass er kein Geld dabei hatte. Im Glauben, gleich bezahlen zu wollen, ließ er den Insolvenzverwalter am Verladeort warten. Zweimal war er noch am Handy erreichbar, dann war Ruhe.