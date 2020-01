Jugendkriminalität in Remscheid : Langeweile kann zu Straftaten führen

Dr. Peter Lässig ist unter anderem auch Jugendrichter beim Amtsgericht Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Jugendrichter Dr. Peter Lässig bezeichnet Remscheid bei der Jugendkriminalität als heile Welt. Die Brutalität habe aber zugenommen.

Wenn Eltern ihren Kindern sagen, sie müssten am Wochenende ihr Handy abgeben, weil sie vor einem Jahr trotz wiederholter Aufforderungen ihr Zimmer nicht aufgeräumt hätten, ernten sie berechtigte Blicke voller Unverständnis. So ähnlich geht es auch jugendlichen Straftätern, die sich vor dem Jugendrichter am Amtsgericht verantworten müssen. Die Tat liegt lange zurück. Und wenn es sich um Wiederholungstäter handelt, schmeißen sie die unterschiedlichen Taten durcheinander, sagt Jugendrichter Dr. Peter Lässig. Wenn die Strafe nicht direkt auf dem Fuße folgt, verliert das Urteil einen Teil seiner erzieherischen Wirkung.

In der Stadt gibt es Treffpunkte von Jugendlichen, die nicht zu den vornehmsten Adressen Remscheids gehören. Dazu zählt der Hauptbahnhof, der Rathausplatz und das Areal hinter dem Teo Otto Theater. „Die meisten Straftaten entstehen aus Langeweile“, sagt Lässig. Aus diesem Gemisch aus Stumpfsinn und Trostlosigkeit kommt es zu Einbrüchen, Diebstählen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Meist seien auch Drogen wie Cannabis und Alkohol mit im bösen Spiel. „Trotz dieser Vorfälle können wir aber in Remscheid von einer heilen Welt sprechen“, sagt Lässig. Kein Vergleich zu anderen Städten im Ruhrgebiet. Schon in Wuppertal herrsche ein deutlich raueres Klima. Dem Jugendrichter fiel auf, dass die Brutalität bei Körperverletzungen zugenommen habe. „Wenn einer am Boden liegt, wird noch mal zugetreten. Vor ein paar Jahren hat man davor noch zurückgeschreckt“, sagt Lässig.

Info Erziehungsauftrag beim Jugendstrafrecht Auftrag Im Jugendstrafrecht wird der jugendliche Täter nicht nach der Schwere der Tat bestraft, sondern je nachdem, was für ihn in seiner Situation erzieherisch für sinnvoll erachtet wird, um weitere Straftaten zu verhindern. Es besteht ein klarer Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht.

Trotz aller Unterschiede bei der Persönlichkeitsentwicklung der Täter im Einzelfall, für Lässig gibt es immer wieder auftauchende Merkmale: kein Schulabschluss, keine Arbeit und Wohnen bei den Eltern. Merkmale, die bei der Findung des Strafmaßes berücksichtigt werden. Ein probates Mittel sei die Verhängung von Arbeitsstunden. Die Jugendlichen können dabei Erfahrungen sammeln, wie es sich anfühlt, zu arbeiten, sich nützlich zu machen, Geld zu verdienen und sich davon etwas kaufen zu können. Bei Körperverletzungen sei es auch schon mal angebracht, Arrest zu verhängen, um die Jugendlichen aus ihrem Umfeld zu nehmen. „Es ist für manche gut, in einer Zelle zu sitzen und über sich nachzudenken“, sagt Lässig.